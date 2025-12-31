ＴＯＫＩＯの元メンバー・長瀬智也（４７）が、俳優復帰の意向を示していることが３１日、分かった。映像関係者によると、配信大手Ｎｅｔｆｌｉｘ制作のドラマ出演オファーなどが、長瀬の元に寄せられているという。長瀬は２１年に芸能界を引退し、現在はバイクレースやバンドなどをメインに活動している。

同関係者は、長瀬の出演が期待される作品について「過去に長瀬さんとドラマを制作したスタッフが名前を連ねている。放送や配信は２７年以降の模様だ」とし、「熱烈オファーを受けている長瀬さんも出演に前向きな意向を示していると聞きます。主要キャストではないものの、友情出演や特別出演のような形で実現する可能性もある」とみる。実現すれば、引退直前に主演した２１年のＴＢＳ系連続ドラマ「俺の家の話」以来となる。

現在、自身のＳＮＳのプロフィル欄に肩書を「表現者」「挑戦者」と記し、ひげを伸ばし渋みが増したスタイルが話題になっている長瀬。２５年７月に静岡県内でロードレースに出場後、スポーツ報知などの取材に応じた際は「自分が思い描いたようにかっこよくできているかが大事。自分の人生は、ろくでもない人生ですけど、楽しくレースをやって、それだけでいいと思っています」と自然体な生き方への思いを語っていた。

これまで、主演ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」（００年）「タイガー＆ドラゴン」（０５年）などで唯一無二の存在感と才能を発揮しており、俳優復帰を望む声は多い。２６年はロードレースと、ボーカル＆ギターを務めるバンド「Ｋｏｄｅ Ｔａｌｋｅｒｓ」に加え、俳優業が活動の３本柱となるか、その動向が注目される。

◆長瀬 智也（ながせ・ともや）１９７８年１１月７日、神奈川県生まれ。４７歳。９１年旧ジャニーズ事務所入所。９３年、「ツインズ教師」で俳優デビュー。９４年、ＴＯＫＩＯのボーカルとして「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」でＣＤデビュー。同年から２０１７年までＮＨＫ紅白歌合戦に２４年連続出場。０２年、日韓合作映画「ソウル」で映画デビュー。２１年、ＴＯＫＩＯを脱退し事務所を退所。