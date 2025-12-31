武田玲奈、素肌輝くサウナショット公開「自然体で魅力的」「見ているだけで整う」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の武田玲奈が12月30日、自身のInstagramを更新。素肌が輝くサウナでのリラックスした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人女優「スタイル抜群」色白美肌全開のサウナショット
武田は「年末ですね、体調にお気をつけて、たくさん食べましょうね」とつづり、サウナで過ごす写真を複数枚投稿。キャミソールにショートボトムス姿で、スラリと伸びた腕や美しい素肌を披露した。また「サウナブロスの写真たち放出本当にKIWAMI SAUNA最高だった…！」と続けて、雑誌「SAUNA BROS.（サウナブロス）」（東京ニュース通信社）のオフショットであることを明かしている。
この投稿には「リラックスしていて素敵」「スタイル抜群」「サウナ似合う」「自然体で魅力的」「見ているだけで整う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆武田玲奈、素肌輝くサウナショット披露
◆武田玲奈の投稿に反響
