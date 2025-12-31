ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 新華社2025年写真年鑑「中国を導く」 新華社2025年写真年鑑「中国を導く」 新華社2025年写真年鑑「中国を導く」 2026年1月1日 3時36分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 遼寧省葫蘆島（ころとう）市綏中（すいちゅう）県明水満族郷祝家溝村で、村民と親しく交流する習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（手前右）。習氏は１月２２〜２４日、厳寒の中で遼寧省を視察し、基層幹部と大衆の労をねぎらった。（１月２２日撮影、葫蘆島＝新華社記者／謝環馳） 【新華社北京12月31日】新華社は31日、2025年の写真年鑑「中国を導く」を発表した。 瀋陽市の大東副食品商城で、店主や来店客と親しく交流する習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。習氏は１月２２〜２４日、厳寒の中で遼寧省を視察し、基層幹部と大衆の労をねぎらった。（１月２３日撮影、瀋陽＝新華社記者／王曄）中国共産党中央委員会と国務院が北京の人民大会堂で開いた２０２５年の春節団拝会（旧正月の合同祝賀会）で、出席者に親しくあいさつし、新春の祝意を交わす習近平氏（中央）ら党と国家の指導者。（１月２７日撮影、北京＝新華社記者／翟健嵐）黒竜江省ハルビン市で開かれた第９回冬季アジア大会の開幕式で、手を振ってあいさつする習近平国家主席（左）。（２月７日撮影、ハルビン＝新華社記者／燕雁）北京市で開かれた民営企業座談会に出席し、民営企業の責任者と親しく交流する習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。習氏は座談会で重要演説を行った。（２月１７日撮影、北京＝新華社記者／李学仁）北京の人民大会堂で、国際ビジネス界の代表と会見する習近平国家主席（前列右から２人目）。（３月２８日撮影、北京＝新華社記者／黄敬文）北京市豊台区の永定河畔で行われたボランティア植樹活動で、幹部や大衆、少年先鋒隊員らと交流する習近平氏（中央）。活動には習氏のほか、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら中国共産党と国家の指導者が参加した。（４月３日撮影、北京＝新華社記者／殷博古）国賓として訪問したベトナムで、盛大な歓迎式典を終え、会談のためベトナム共産党中央委員会本部に向かう途中に、歓迎の人々に手を振る習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席（中央左）とベトナムのトー・ラム共産党書記長（同右）。（４月１４日撮影、ハノイ＝新華社記者／張領）マレーシアの王宮広場で、習近平国家主席（前列中央）の歓迎式典を行う同国最高元首のイブラヒム国王（同左）。習氏は４月１６日、マレーシアの王宮でイブラヒム国王と会談した。（４月１６日撮影、クアラルンプール＝新華社記者／黄敬文）カンボジアのシハモニ国王と同国プノンペンの王宮で会談し、カンボジア王国民族独立頸飾（けいしょく）勲章を授与される習近平国家主席（左）。（４月１７日撮影、プノンペン＝新華社記者／殷博古）ロシアを国賓として訪問し、同国のプーチン大統領（中央右）と共にモスクワ・クレムリンの会談会場に入る習近平国家主席（中央左）。（５月８日撮影、モスクワ＝新華社記者／王曄）ソ連大祖国戦争勝利８０周年記念式典に、世界二十数カ国と国際機関の指導者と共に出席した習近平国家主席（前列中央右）。（５月９日撮影、モスクワ＝新華社記者／謝環馳）国賓として訪中したブラジルのルラ大統領との首脳会談に先立ち、北京の人民大会堂東門外広場でルラ氏（中央右）の歓迎式典を行う習近平国家主席（同左）。（５月１３日撮影、北京＝新華社記者／黄敬文）洛陽軸承集団のスマート工場で、従業員とカメラに収まる習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。習氏は５月１９、２０両日、河南省を視察した。（５月１９日撮影、洛陽＝新華社記者／燕雁）北京の中南海でパンチェン・エルデニ・チューキギャルポの拝謁を受け、「カタ」（チベット族が祝賀や尊敬を示すために贈る帯状の絹布）を受け取る習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（右）。（６月６日撮影、北京＝新華社記者／謝環馳）カザフスタンの首都アスタナで、首脳会談のため大統領府に入る習近平国家主席（左から３人目）と同国のトカエフ大統領（右端）。（６月１６日撮影、アスタナ＝新華社記者／丁林）カザフスタン・アスタナの独立宮殿で開かれた第２回中国・中央アジアサミットで、議長を務めたカザフスタンのトカエフ大統領、キルギスのジャパロフ大統領、タジキスタンのラフモン大統領、トルクメニスタンのベルドイムハメドフ大統領、ウズベキスタンのミルジヨエフ大統領と共に、中国と中央アジアの貧困削減協力センター、教育交流協力センター、砂漠化対策協力センター、貿易円滑化協力プラットフォームの除幕式に出席した習近平国家主席。（６月１７日撮影、アスタナ＝新華社記者／殷博古）陽泉市の百団大戦紀念館で、児童生徒や職員と親しく交流する習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（右手前）。習氏は７月７、８両日、山西省を視察した。（７月７日撮影、陽泉＝新華社記者／謝環馳）西蔵自治区成立６０周年の祝賀行事に出席するため、中央の代表団を伴い特別機でラサ市に到着し、出迎えの人々に手を振る習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。（８月２０日撮影、ラサ＝新華社記者／燕雁）天津市の梅江コンベンションセンターで開かれた上海協力機構（ＳＣＯ）加盟国首脳理事会第２５回会議で、ＳＣＯ加盟国首脳や常設機関責任者と記念撮影する習近平国家主席（右から６人目）。習氏は会議で「初心と使命を銘記 素晴らしい未来を切り開く」と題した重要演説を行った。（９月１日撮影、天津＝新華社記者／黄敬文）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会に先立ち、外国代表団の団長と天安門城楼に向かう習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／丁林）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会に先立ち、抗日戦争を戦った兵士・同志の代表と親しく握手し、深い敬意を表す習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／燕雁）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会で、外国首脳らと天安門城楼の上に立つ習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／岳月偉）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会で、重要演説を行う習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／謝環馳）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会で、観閲車に乗り、党旗、国旗、軍旗の前で注目の礼を行う習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。習氏は重要演説を行い、部隊を観閲した。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／殷博古）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会で、部隊を観閲する習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／李剛）北京の天安門広場で盛大に開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会で、部隊を観閲する習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／李剛）北京の人民大会堂で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念レセプションに出席する外国首脳夫妻と共に、宴会ホールに入る習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（前列右から２人目）と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（向かって習氏の左奥）。習氏はレセプションで重要演説を行った。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／謝環馳）北京の人民大会堂で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年を記念する文芸公演「正義必勝」で、抗日戦争を戦った兵士や同志の代表と親しく握手する習近平氏（右側先頭）。公演は習氏のほか、李強、趙楽際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正各氏ら中国共産党と国家の指導者が国内外の約６千人と共に鑑賞した。（９月３日撮影、北京＝新華社記者／謝環馳）新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開かれた同自治区成立７０周年の祝賀行事への出席を終え、ウルムチ天山国際空港で見送りの各民族の人々に手を振る習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（９月２５日撮影、ウルムチ＝新華社記者／謝環馳）北京の国家会議センターで開かれた世界女性サミットの開会式に出席し、各国・国際機関代表団の団長夫妻と記念撮影する習近平国家主席と彭麗媛夫人。（１０月１３日撮影、北京＝新華社記者／黄敬文）北京市で１０月２０〜２３日に開かれた中国共産党第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）。（北京＝新華社記者／丁海濤）韓国・釜山での中米首脳会談で、トランプ大統領（左）と握手を交わす習近平国家主席。（１０月３０日撮影、釜山＝新華社記者／申宏）韓国・慶州で第３２回アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）非公式首脳会議の第２セッションに出席し、会議後にＡＰＥＣ加盟国・地域の指導者や代表と記念撮影に臨む習近平国家主席。習氏は会議で「持続可能な美しい明日を共に切り開く」と題した重要演説を行った。（１１月１日撮影、慶州＝新華社記者／姚大偉）海南省三亜市の軍港で行われた中国初の電磁式カタパルト搭載空母「福建」の就役・軍旗授与式に出席し、同艦上で艦載機パイロットや航空支援要員と記念撮影する習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（後列中央）。（１１月５日撮影、三亜＝新華社記者／李剛）梅州市梅県区雁洋鎮の南福ブンタン栽培拠点を訪れた習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席（中央）。習氏は１１月７、８両日、広東省を視察した。（１１月７日撮影、梅州＝新華社記者／謝環馳）広東省広州市で開かれた第１５回全国運動会の開会式に出席し、主席台から観衆に手を振ってあいさつする習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（１１月９日撮影、広州＝新華社記者／謝環馳）四川省成都市の都江堰で、フランスのマクロン大統領夫妻（前列右）と言葉を交わしながら堰功道を歩く習近平国家主席夫妻（同左）。（１２月５日撮影、成都＝新華社記者／丁海濤） リンクをコピーする みんなの感想は？