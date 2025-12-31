“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、大胆胸元のぞくサンタ姿に絶賛の声「破壊力すごい」「可愛くてセクシー」
【モデルプレス＝2026/01/01】M3LOGINの佐藤かれんが12月31日、自身のInstagramを更新。胸元がざっくり開いたサンタクロース風ワンピース姿を披露し、話題となっている。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「ドキッとした」美谷間チラリのサンタコス姿
佐藤は「遅くなってしまいましたがクリスマスオンラインチェキ会ありがとうございました」と綴り、真っ赤なベロア生地に白いファーがあしらわれたミニ丈のサンタコスチューム姿を公開。胸元がざっくりと開いたデザインの衣装からは、美しいデコルテラインが大胆に覗いており、ふんわりとしたファー付きの帽子を合わせた、華やかでセクシーな姿を投稿した。
この投稿には「可愛くてセクシー」「魅力的」「笑顔がたまらない」「ドキッとした」「破壊力すごい」「デコルテラインが綺麗」「女神降臨」などの反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「ドキッとした」美谷間チラリのサンタコス姿
◆佐藤かれん、胸元ざっくりサンタコスチューム姿披露
佐藤は「遅くなってしまいましたがクリスマスオンラインチェキ会ありがとうございました」と綴り、真っ赤なベロア生地に白いファーがあしらわれたミニ丈のサンタコスチューム姿を公開。胸元がざっくりと開いたデザインの衣装からは、美しいデコルテラインが大胆に覗いており、ふんわりとしたファー付きの帽子を合わせた、華やかでセクシーな姿を投稿した。
◆佐藤かれんの投稿に反響
この投稿には「可愛くてセクシー」「魅力的」「笑顔がたまらない」「ドキッとした」「破壊力すごい」「デコルテラインが綺麗」「女神降臨」などの反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】