ME:I、年明けすぐに7人体制初パフォーマンス「新衣装びっくり」「ずっと大好き」と反響続々【「CDTV」2025→2026年越しSP】
【モデルプレス＝2026/01/01】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が2026年1月1日、『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS／よる11時45分〜）に出演。4人が活動終了してから初のパフォーマンスに反響が寄せられている。
【写真】ME:I「CDTV」年越しSPでの7人の姿
同番組の深夜3時台に3rd Single『MUSE』を披露したME:I。MOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE（高見文寧）、MIU（櫻井美羽）、SUZU（山本すず）、KEIKO（清水恵子）、TSUZUMI（海老原鼓）の7人体制となってからは初のテレビパフォーマンスとなった。
白いレースやチュールがあしらわれたシルバーの新衣装に身を包んだ7人は印象的なサビの「お化粧ダンス」を含めた可愛らしい振付と表情で魅了していた。このパフォーマンスには「可愛すぎる」「新衣装びっくり」「これからも応援する」「年明け1発目最高でした」「ずっと大好き」などのコメントが寄せられている。
ME:Iは2025年12月22日、公式サイトにてCOCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木心菜）が2025年12月末をもって活動を終了することを発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I「CDTV」年越しSPでの7人の姿
◆ME:I、7人体制初のパフォーマンス
同番組の深夜3時台に3rd Single『MUSE』を披露したME:I。MOMONA（笠原桃奈）、RINON（村上璃杏）、AYANE（高見文寧）、MIU（櫻井美羽）、SUZU（山本すず）、KEIKO（清水恵子）、TSUZUMI（海老原鼓）の7人体制となってからは初のテレビパフォーマンスとなった。
◆ME:I、2025年12月に4人活動終了
ME:Iは2025年12月22日、公式サイトにてCOCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木心菜）が2025年12月末をもって活動を終了することを発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】