LiSA、ミニワンピ×赤タイツで美脚スラリ「可愛くてかっこいい」「理想のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】歌手のLiSAが12月31日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「赤✕黒が似合う」ミニスカ赤タイツで美脚披露
LiSAは「本日は『第76回NHK紅白歌合戦』に出場します。私LiSA、4回目の紅白。2025年最後の日、このステージから歌をお届け出来ること、とても幸せです」と綴り、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜）への出演を報告。透け感のある黒のミニ丈ワンピースに、赤のタイツを合わせた衣装姿を公開し、美しい脚が目を引く、LiSAらしいエッジの効いた装いを披露している。
この投稿に「赤タイツ似合いすぎる」「可愛いくてかっこいい」「理想のスタイル」「赤✕黒が似合う」「いつも素敵な衣装で憧れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳鬼滅歌手「赤✕黒が似合う」ミニスカ赤タイツで美脚披露
◆LiSA、赤タイツ際立つミニ丈ワンピース姿披露
LiSAは「本日は『第76回NHK紅白歌合戦』に出場します。私LiSA、4回目の紅白。2025年最後の日、このステージから歌をお届け出来ること、とても幸せです」と綴り、「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜）への出演を報告。透け感のある黒のミニ丈ワンピースに、赤のタイツを合わせた衣装姿を公開し、美しい脚が目を引く、LiSAらしいエッジの効いた装いを披露している。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿に「赤タイツ似合いすぎる」「可愛いくてかっこいい」「理想のスタイル」「赤✕黒が似合う」「いつも素敵な衣装で憧れる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】