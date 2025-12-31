NY株式31日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　48222.34（-144.72　-0.30%）
ナスダック　　　23365.73（-53.35　-0.23%）
CME日経平均先物　50670（大証終比：+270　+0.53%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9931.38（-9.33　-0.09%）
独ＤＡＸ　　休み
仏CAC40　 8149.50（-18.65　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.469（+0.021）
10年債　 　4.157（+0.035）
30年債　 　4.833（+0.026）
期待インフレ率　 　2.247（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.855（0.000）
英　国　　4.479（-0.019）
カナダ　　3.429（+0.017）
豪　州　　4.741（-0.005）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.58（-0.37　-0.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4339.60（-46.70　-1.06%）

ビットコイン（ドル）
87785.50（-399.54　-0.45%）
（円建・参考値）
1377万0034円（-62672　-0.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ