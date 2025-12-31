ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１４４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式31日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 48222.34（-144.72 -0.30%）
ナスダック 23365.73（-53.35 -0.23%）
CME日経平均先物 50670（大証終比：+270 +0.53%）
欧州株式31日終値
英FT100 9931.38（-9.33 -0.09%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8149.50（-18.65 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.469（+0.021）
10年債 4.157（+0.035）
30年債 4.833（+0.026）
期待インフレ率 2.247（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.855（0.000）
英 国 4.479（-0.019）
カナダ 3.429（+0.017）
豪 州 4.741（-0.005）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.58（-0.37 -0.64%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4339.60（-46.70 -1.06%）
ビットコイン（ドル）
87785.50（-399.54 -0.45%）
（円建・参考値）
1377万0034円（-62672 -0.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
