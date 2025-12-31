きょうの為替市場はドルの買い戻しが優勢となる中、ユーロドルは１．１７２０ドル付近に伸び悩む場面が見られた。ただ、１．１７ドル台はしっかりと堅持しており、底堅さは維持している。



今年のユーロは年ベースで堅調なパフォーマンスを示し、低調なドルに対して１３％超上昇している。これはドイツの財政刺激策への楽観的な見方を反映しているほか、トランプ大統領の政策を巡る不透明感や、ＦＲＢの利下げ再開も反映した。



短期金融市場では、来年にＦＲＢが２回の追加利下げを実施すると見込んでいる一方、ＥＣＢは据え置きが見込まれており、それはユーロをさらに下支えする可能性があると見ている向きが多い。



EUR/USD 1.1734 EUR/JPY 184.10 EUR/GBP 0.8722



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

