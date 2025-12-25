美人アナウンサー、ショーパン×ロングブーツでほっそり美脚披露「完璧なプロポーション」「かっこいい着こなし」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが12月31日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「脚のラインが神」美脚スラリのショーパン姿
瀧山アナは「毎年恒例の仕事納め大晦日RIZIN」とつづり、格闘技イベント「RIZIN」の特番を担当することを報告。会場のリングをバックに、イベントのロゴ入りTシャツをショートパンツにインした、スポーティーなコーディネートを披露した。黒のショートパンツからは、真っ直ぐに伸びた健康的な美しい脚が覗いており、黒のロングブーツを合わせたスタイルで、その抜群のプロポーションを公開している。
この投稿には「ショートパンツ姿似合う」「理想のスタイル」「完璧なプロポーション」「脚のラインが神」「かっこいい着こなし」「健康的な美しさ」といったコメントが寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
◆瀧山あかねアナ、美脚ライン際立つショートパンツ姿公開
◆瀧山あかねアナの投稿が話題
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
