¡ÚCDTV¡ÛME:I¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ç4¿Í¤¬³èÆ°½ªÎ»
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬¡¢2025Ç¯12·î31Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡¢ME:I¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
£·¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ME:I¤Ï¡ÖMUSE¡×¤òÈäÏª¡£³èÆ°½ªÎ»¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÊ¬Ã´¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¡¼¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö7¿Í¤ÎME:I¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö»ä¤ÎMUSE¤À¤è¡×¡ÖME:IËÜÅö¤Ë7¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æµã¤¤¤¿¡×¡Ö2026Ç¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ME:I¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§Æü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡¿Æü¥×¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¡£24Ç¯4·î17Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª76ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢Ç¯±Û¤·¤«¤éÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¡£À¸ÊüÁ÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥ÖMC¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤EXIT¤¬Ì³¤á¤ë¡£
