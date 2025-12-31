ムロツヨシ、おさげヘア✕濃いめチークのレアショット公開「愛らしい」「なんとも言えない表情」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優のムロツヨシが1月1日までに、自身のInstagramを更新。おさげヘアの女装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】49歳名バイプレイヤー「マスコットみたい」おさげヘアの女装ショット
ムロは「＃わたしの喜劇史」というハッシュタグと「2018.6.3」という日付を添え、その日時に撮影されたと思われるショットを公開。丸いピンクのヘアゴムをつけたおさげヘアに濃い目のチークを入れ頬をピンクに染めた女装姿を披露した。また「映画＃新解釈幕末伝公開中」と公開中の主演映画「新解釈幕末伝」も紹介し、「そして、わたしはこれから映画館へ 新解釈幕末伝を観ます」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「なんとも言えない表情」「レアな写真」「ほっぺピンクで愛らしい」「マスコットみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
