¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/01¡ÛÇµÌÚºä46¤¬1·î1Æü¡¢¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¡ÊTBS¡¿¤è¤ë11»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂåÂÇ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇµÌÚºä46¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¿¼Ìë2»þÂæ¤Ë11·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤òÈäÏª¡£6´üÀ¸¤ÎÀ¥¸Í¸ý¿´·î¤ÈÌðÅÄË¨²Ú¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢ÌðÅÄ¤Ï17ºÐ¤Ç¿¼ÌëÏ«Æ¯¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤¯6´üÀ¸¤ÎÂç±Û¤Ò¤Ê¤Î¤¬ÂåÂÇ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ´Å§¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Í¡ª¡×¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×ÂåÂÇ¤ÏÂç±Û¤Ò¤Ê¤Î À¥¸Í¸ý¿´·î¤ÈW¥»¥ó¥¿¡¼
