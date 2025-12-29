マユリカ「紅白」での“奇跡の再会”話題 直筆メッセージ入り差し入れにも注目集まる「感動」「涙」
【モデルプレス＝2026/01/01】お笑いコンビ・マユリカの中谷が2026年1月1日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）と「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日、東京・渋谷 NHKホール）で再会したことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】マユリカ「紅白」で再会した人気アイドルからの“直筆メッセージつき”差し入れ
ORANGE RANGEの楽曲「イケナイ太陽」の令和版ミュージックビデオに出演していたマユリカは、「紅白歌合戦」のステージにORANGE RANGEのバックダンサーとしてサプライズ登場。ミュージックビデオと同様、平成の高校生に扮した姿で出演し、大きな話題を集めた。
出演後にXを更新した中谷は、「紅白歌合戦」に出演したことを報告するとともに、「FRUITS ZIPPERの初紅白も現場で見届けられるとは！！」と投稿。過去に番組で共演していたFRUITS ZIPPERの初出場を、同じ舞台で見守ることができた喜びを明かした。
また、涙の絵文字を添えながら「楽屋に差し入れもありがとう！」と感謝し、「初の紅白お兄ちゃんと一緒で嬉しいーっっ」という手書きメッセージが添えられた差し入れの写真も公開。「誰が描いてくれたんか分からへんけど、俺を裸眼で、阪本を深すぎるケツアゴで描いてくれてありがとう！」と、ユーモアを交えて喜びをつづっている。
マユリカは、2025年3月まで放送されていたテレビ朝日系「マユリカとおねだりフルーツジッパー」で約1年間共演し、FRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”的存在としても知られていた。番組終了後は共演の機会が限られていた中、大晦日の大舞台での再会に、ファンからは「初紅白をお兄ちゃんが見守れたの奇跡すぎる」「素敵なお兄ちゃん」「FRUITS ZIPPERのみんなも嬉しそうで感動した」「差し入れのメッセージに涙」といった温かい声が相次いで寄せられている。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当した。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】マユリカ「紅白」で再会した人気アイドルからの“直筆メッセージつき”差し入れ
◆マユリカ「イケナイ太陽」バックダンサーでサプライズ出演
ORANGE RANGEの楽曲「イケナイ太陽」の令和版ミュージックビデオに出演していたマユリカは、「紅白歌合戦」のステージにORANGE RANGEのバックダンサーとしてサプライズ登場。ミュージックビデオと同様、平成の高校生に扮した姿で出演し、大きな話題を集めた。
◆マユリカ、FRUITS ZIPPERと奇跡の再会 反響続々
出演後にXを更新した中谷は、「紅白歌合戦」に出演したことを報告するとともに、「FRUITS ZIPPERの初紅白も現場で見届けられるとは！！」と投稿。過去に番組で共演していたFRUITS ZIPPERの初出場を、同じ舞台で見守ることができた喜びを明かした。
また、涙の絵文字を添えながら「楽屋に差し入れもありがとう！」と感謝し、「初の紅白お兄ちゃんと一緒で嬉しいーっっ」という手書きメッセージが添えられた差し入れの写真も公開。「誰が描いてくれたんか分からへんけど、俺を裸眼で、阪本を深すぎるケツアゴで描いてくれてありがとう！」と、ユーモアを交えて喜びをつづっている。
マユリカは、2025年3月まで放送されていたテレビ朝日系「マユリカとおねだりフルーツジッパー」で約1年間共演し、FRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”的存在としても知られていた。番組終了後は共演の機会が限られていた中、大晦日の大舞台での再会に、ファンからは「初紅白をお兄ちゃんが見守れたの奇跡すぎる」「素敵なお兄ちゃん」「FRUITS ZIPPERのみんなも嬉しそうで感動した」「差し入れのメッセージに涙」といった温かい声が相次いで寄せられている。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当した。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】