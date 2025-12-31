新年の祝辞を発表する習近平主席。（北京＝新華社記者／燕雁）

【新華社北京12月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ）とインターネットを通じて、新年の祝辞を発表した。全文は次の通り。

皆さん、こんにちは。歳月は巡り、輝かしい新たな章が日々刻まれています。新年を迎えるに当たり、北京から皆さんに素晴らしい祝福を送ります。

2025年は第14次5カ年規画（21〜25年）の総仕上げの年でした。この5年間、私たちは奮励努力し、勇敢に毅然と前進してきました。幾多の困難や課題を乗り越え、目標と任務を着実に達成し、中国式現代化の新たな道のりで、着実な一歩を踏み出しました。中国の国内総生産（GDP）は次々と新たな節目を突破し、今年は140兆元（1元＝約22円）を超える見通しです。経済力、科学技術力、国防力、総合的な国力はいずれも新たな段階へと進みました。豊かな自然環境が鮮やかな背景となり、人々の満足感、幸福感、安心感は着実に高まっています。この5年間の歩みは極めて特筆すべきもので、その成果は決して容易に得られたものではありません。皆さんが果敢に挑み、努力と献身を重ねたことが、活力に満ち、発展を続ける中国を築いてきました。懸命に力を尽くしてこられた一人一人に、心から敬意を表します。

この1年を振り返り、とりわけ印象深かったのは、中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年を盛大に記念し、台湾光復記念日を新たに設けたことです。国を挙げた記念行事は厳かで力強く、勝利の栄光は歴史に永遠に刻まれました。中華の子らに歴史を銘記し、烈士をしのび、平和を大切にし、未来を切り開いていくことを鼓舞するとともに、中華民族の偉大な復興に向けた壮大な力を結集するものとなっています。

私たちは、イノベーションによって質の高い発展に力を与えています。科学技術と産業が深く融合し、イノベーションの成果が相次いで生まれています。人工知能（AI）の大規模モデル開発では切磋琢磨（せっさたくま）が進み、半導体の自主開発でも新たな突破を実現しました。中国は、革新力の伸びが世界で最も速い国の一つとなっています。探査機「天問2号」は小惑星に向けて旅立ち、ヤルツァンポ川下流の水力発電プロジェクトも建設が始まりました。電磁式カタパルトを備えた中国初の空母が正式に就役し、人型ロボットは「カンフーモード」を披露、ドローンは夜空に華やかな「花火」を描き出しました。イノベーションと創造は、新たな質の生産力（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）を生み出すとともに、暮らしをいっそう豊かで多彩なものにしています。

私たちは、文化によって精神のよりどころを育んでいます。文化財や博物館、無形文化遺産への関心はますます高まり、新たな世界遺産も加わりました。悟空やナタなど古典や神話に登場する人物がゲームやアニメを通じて世界的な人気を博し、伝統の趣を生かした「国風」の美意識が若者たちの間で最先端のトレンドとして受け止められています。文化・観光市場は大いににぎわい、都市部や農村部のアマチュアサッカー大会が熱気に包まれ、ウインタースポーツは冬の情熱に火を付けました。伝統と現代が融合し、中華文化はよりいっそう鮮やかな輝きを放っています。

私たちはより良い生活を共に築き、成果を分かち合っています。私は西蔵、新疆両自治区を訪れ、記念行事に出席しました。雪に覆われた高原から天山山脈の南北に至るまで、各民族の人々が心を一つに手を取り合い、ザクロの粒のように固く結束しています。人々は、真っ白なカタ（儀礼用の布）をささげ、情熱あふれる歌や踊りで、祖国への愛と幸福への礼賛を表現しました。暮らしに関わることに小さな問題はありません。細かなこと一つ一つが人々の心に関わっています。この1年、新たな就業形態で働く人々の権益はさらに保障され、高齢者向けの住環境改善によって暮らしはより便利になりました。子育て世帯には毎月300元の補助も加わりました。日々の食卓や四季折々の暮らしの中で、一つ一つの「小さな家庭」がぬくもりに満ちていれば、中国という「大きな家族」はますます繁栄していきます。

私たちは今後も、胸を開いて世界と向き合っていきます。上海協力機構（SCO）天津サミットや世界女性サミットが順調に開催され、海南島では全域を海南自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」が始まりました。気候変動に対応するため、中国は新たな国別貢献目標を発表しました。より公正で合理的なグローバルガバナンス体制を構築するため、「三大イニシアチブ」に続いて「グローバルガバナンスイニシアチブ」を提唱しました。世界は今、変化と混乱が交錯し、一部の地域はいまなお戦火に包まれています。中国は常に歴史の正しい側に立ち、各国と手を携え、世界の平和と発展を促進し、人類運命共同体の構築を推進していきます。

私は先日、第15回全国運動会の開会式に出席しました。広東省と香港・マカオ両特別行政区の3地域が心を一つにして共に歩む姿は心温まるものでした。「一国二制度」の方針を揺るぎなく貫き、香港・マカオが国の発展の大局によりよく溶け込み、長期的な繁栄と安定を維持するよう支援しなければなりません。両岸（大陸と台湾）の同胞の血は水よりも濃く、祖国統一という歴史の大きな流れを阻むことはできません。

中国共産党が力強く発展してこそ、国もまた強くなります。私たちは、中央の「8項目規定」の精神を深く徹底するための学習と教育を進め、厳格な党内統治を通じて信頼を確立し、腐敗を一掃して自己革命を進めてきました。党と政治の気風は持続的に改善しています。今後も初心と使命を胸に刻み、粘り強く努力を重ね、延安の「窯洞の問い（治乱興亡の周期をいかに脱するか）」に引き続き正しい答えを出し、新時代における人民の期待に応えていかなければなりません。

2026年は第15次5カ年規画（26〜30年）の始動の年です。鋭く始める者こそ必ず最後までやり遂げようとし、成功する者はまず始めに計画を立てます。私たちは目標と任務をしっかり見据え、揺るぎない自信をもって流れに乗り、質の高い発展を着実に推し進めるとともに、改革開放をいっそう全面的に深化させ、全ての人々の共同富裕を促進し、「中国の奇跡」の新たな一章を記さなければなりません。

夢を追って山や海を越えれば、距離が遠いとは感じません。前途は長く続いていますが、大きく歩みを進めていきましょう。果敢に踏み出す勇気を持ち、万馬が駆けるような活力を呼び覚まし、立ち止まることのない粘り強さを保ちながら、共に夢に向かって奮闘し、幸福のために努力し、壮大なビジョンを美しい現実に変えましょう。

新年の朝日がまもなく昇ろうとしています。祖国の山河がいよいよ壮麗さを増し、大地が豊かに実り、神州（中国）が朝の光に包まれることを願います。皆さんが心に喜びを抱き、仕事で成果を上げ、あらゆることに明るい期待を持てる一年となりますように。