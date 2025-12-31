スザンヌ、温泉入浴ショットで美肌見せ「ドキッとした」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントのスザンヌが12月31日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳美女「美肌すぎる」素肌輝く入浴ショット
スザンヌは熊本の地獄温泉・青風荘を訪れた様子を投稿。人生初という混浴「すずめの湯」にて、湯あみを着用し温泉を満喫する姿を披露した。足元から湧き上がる源泉に癒されながら、腕にたっぷりと泥を塗って泥パックを楽しむ、無邪気な笑顔が印象的な入浴ショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「泥パック気持ちよさそう」「ドキッとした」「笑顔が可愛い」「美肌すぎる」「スタイル抜群」「理想の休日の過ごし方」「幸せのおすそ分けありがとう」「温泉に行きたくなった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳美女「美肌すぎる」素肌輝く入浴ショット
◆スザンヌ、泥パック楽しむ入浴ショット披露
スザンヌは熊本の地獄温泉・青風荘を訪れた様子を投稿。人生初という混浴「すずめの湯」にて、湯あみを着用し温泉を満喫する姿を披露した。足元から湧き上がる源泉に癒されながら、腕にたっぷりと泥を塗って泥パックを楽しむ、無邪気な笑顔が印象的な入浴ショットを公開している。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「泥パック気持ちよさそう」「ドキッとした」「笑顔が可愛い」「美肌すぎる」「スタイル抜群」「理想の休日の過ごし方」「幸せのおすそ分けありがとう」「温泉に行きたくなった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】