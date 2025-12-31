乳がん公表の梅宮アンナ「髪の毛くるくるりん」抗がん剤治療後の地毛姿公開「ありのままの姿に勇気もらった」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの梅宮アンナが12月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。抗がん剤治療を経て変化した地毛を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】乳がん公表の53歳タレント「抗がん剤によって毛母細胞がダメージ」地毛ショット公開
2024年8月に乳がんの「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けた梅宮。今回の投稿では「髪の毛くるくるりん」と綴り、ウインクをしながらピースサインを決める自撮りショットを投稿。「抗がん剤後の私の髪の毛はクルクルチリチリになった」と明かし、その理由について「抗がん剤によって毛母細胞がダメージをするからです」「毛母細胞とは、髪の毛を作る工場の事なんだ。その工場が抗がん剤によってダメージしてしまうのです」と、自身の言葉で丁寧に解説。「段々と髪の毛柔らかくなっていくといいな」と前向きな願いを記している。
この投稿には「ありのままの姿に勇気をもらった」「くるくるの髪の毛も似合ってる」「見せてくれてありがとう」「かっこいい」「美しさと強さを感じる」「今の姿も素敵」といった絶賛と応援の声が寄せられている。（modelpress編集部）
