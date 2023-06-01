¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢2026Ç¯¤Ë¿·À®¿Í¤Ø¡ªàÂç¿Í¥³¡¼¥Çá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡¢¸åÆ£²Ö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡à¼ÂÎÏÇÉá¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¡×¤Î¸åÆ£²Ö¤¬6·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿·À®¿Í¤È¤Ê¤ë¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢12·î25Æü¤ËAmeba¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¢ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Ñ¡¼¥ë·Ï¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãSNS¾å¤Ç¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó
¡¦¥³¡¼¥Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡ª
¡¦´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ë²Ö¤Á¤ã¤óÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥ÇÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡Á
¡¦À¨¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡£¾®Êª¤âÂ¿¤¯¤ÆÀ¨¤¯²Ä°¦¤¤¡ª¡¡¿·À®¿Í¤Î¸åÆ£¤¬¸«¤»¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£