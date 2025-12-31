【紅白本番／写真特集】ミセス・キンプリ・AKB48・Perfumeらパフォーマンス 司会は綾瀬はるか・有吉弘行・今田美桜ら
【モデルプレス＝2025/12/31】12月31日に行われた「第76回NHK紅白歌合戦」（東京・渋谷 NHKホール）。ここでは豪華な出演者たちのステージの様子を写真でまとめる。【写真特集】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。
Mrs. GREEN APPLE、King ＆ Princeらが参加した「放送100年 紅白スペシャルメドレー」から開幕。トップバッターは紅組をCANDY TUNE、白組を新浜レオンが務め、FRUITS ZIPPER、M!LK、乃木坂46、Number_i、aespa、BE:FIRST、AKB48、HANA、SixTONES、米津玄師、福山雅治らがパフォーマンスを披露。
郷ひろみは今回の出演で「紅白」を卒業。年内をもって活動休止することを発表しているPerfumeは、活動休止前ラストステージとなった。紅組のトリはMISIA、白組のトリはMrs. GREEN APPLEが担当。松田聖子が紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後に歌唱した。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
