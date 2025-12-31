ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１７６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式31日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 48191.04（-176.02 -0.36%）
ナスダック 23348.59（-70.49 -0.30%）
CME日経平均先物 50530（大証終比：+130 +0.26%）
欧州株式31日GMT17:10
英FT100 9931.38（-9.33 -0.09%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8149.50（-18.65 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.455（+0.006）
10年債 4.136（+0.014）
30年債 4.817（+0.010）
期待インフレ率 2.243（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.855（0.000）
英 国 4.479（-0.019）
カナダ 3.421（+0.009）
豪 州 4.741（-0.005）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.87（-0.08 -0.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4336.50（-49.80 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
87401.31（-783.73 -0.89%）
（円建・参考値）
1370万4525円（-122889 -0.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
