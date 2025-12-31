NY株式31日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　48191.04（-176.02　-0.36%）
ナスダック　　　23348.59（-70.49　-0.30%）
CME日経平均先物　50530（大証終比：+130　+0.26%）

欧州株式31日GMT17:10
英FT100　 9931.38（-9.33　-0.09%）
独ＤＡＸ　　休み
仏CAC40　 8149.50（-18.65　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.455（+0.006）
10年債　 　4.136（+0.014）
30年債　 　4.817（+0.010）
期待インフレ率　 　2.243（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.855（0.000）
英　国　　4.479（-0.019）
カナダ　　3.421（+0.009）
豪　州　　4.741（-0.005）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.87（-0.08　-0.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4336.50（-49.80　-1.14%）

ビットコイン（ドル）
87401.31（-783.73　-0.89%）
（円建・参考値）
1370万4525円（-122889　-0.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ