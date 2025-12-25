Perfumeかしゆか、ベアトップ・ミニドレス…圧巻スタイル際立つ年末衣装続々公開「美しすぎてため息が出る」「神々しい」と反響殺到
【モデルプレス＝2026/01/01】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが12月31日、自身のInstagramを更新。華やかな5種類の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Perfumeかしゆか「着こなせるのすごい」ミニ丈衣装で美脚スラリ
かしゆかは「この年末もそれぞれの番組のためにお衣装用意していただきました。どの衣装もお気に入りです」とつづり、衣装ショットを多数公開。「私たちの歌を音楽をダンスを色とテクスチャーで彩ってくれました」「キラキラでふわふわでピリッと美しい Perfumeの大切な一部です」と衣装への深い愛情と感謝をつづった。美しいデコルテラインが際立つ、ピンク×ボルドーのフリルベアトップドレスや、真っ直ぐに伸びた脚を引き立てる鮮やかなブルーのフリルミニドレスなど、個性豊かな衣装で美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「どの衣装も着こなせるのすごい」「美しすぎてため息が出る」「衣装への愛が素敵」「神々しさを感じる」「感動した」「スタイルの良さが際立つ衣装」といったコメントが寄せられている。Perfumeは、2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）している。（modelpress編集部）
