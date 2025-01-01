SixTONES 2026Ç¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏµþËÜÂç²æ¡¡Êäº´¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¡©¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤¬£±£²·î£³£±Æü¤«¤é£±·î£±Æü¤Ë¤«¤±¤Æ£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£º£Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¡×¤ÏÇ¯ÌÀ¤±£±È¯ÌÜ¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¾¡¼Ô¤Ïà±¿¤¬¤¤¤¤á¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢ËèÇ¯¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð±é¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤ÈÂçË»¤·¡£¸áÁ°£±»þ¤¹¤®Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏµþËÜÂç²æ¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£µþËÜ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤ä¤Ð¤¤¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Î²¿¥é¥ó¥¯¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤³¤«¤é¥É¥é¥Þ»£¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¡Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ãê¾ÝÅª¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¸¥§¥·¡¼¤¬¡Öº£Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤À¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤òÆü¾ï¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È½õ¤±½®¡£µþËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤ò¡ÖÊäº´¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢µþËÜ¤Ï¡Ö£¶¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤â±þ¤¨¤Ä¤Ä¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª¤Î¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢³§¤ò¶Ã¤«¤»¤ë£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£