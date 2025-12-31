IZAM＆吉岡美穂、“20年”の節目で離婚「残りの人生をお互いに考え話し合った結果」
ミュージシャンのIZAM、タレント・吉岡美穂の夫妻が2025年12月31日、離婚を発表した。
IZAMと吉岡はこの日、自身のSNSを更新し、「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました」と離婚を発表。
そして「これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子供達は私達にとってかけがえのない大切な宝物です。今後、我々の関係は親友のようなスタンスとなりますが、これまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です」とつづった。
最後は「応援してくださっている皆様、関係者の皆様にはこれまで通り変わらぬご支援ならびにご指導を賜りますようお願い申し上げます」と、報告を結んだ。
ロックバンド・SHAZNA（ボーカル）のIZAMは、1999年2月にモデル・タレントの吉川ひなのと結婚も、同年9月に離婚。その後、2006年に吉岡美穂と再婚し、2007年に第1子、2008年に第2子、2009年に第3子が誕生した。
IZAMと吉岡はこの日、自身のSNSを更新し、「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました」と離婚を発表。
そして「これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子供達は私達にとってかけがえのない大切な宝物です。今後、我々の関係は親友のようなスタンスとなりますが、これまでと変わらず協力しながら両親という立場で子供達を共に支え続けていく所存です」とつづった。
ロックバンド・SHAZNA（ボーカル）のIZAMは、1999年2月にモデル・タレントの吉川ひなのと結婚も、同年9月に離婚。その後、2006年に吉岡美穂と再婚し、2007年に第1子、2008年に第2子、2009年に第3子が誕生した。