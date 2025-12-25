唐沢寿明＆山口智子夫妻の新会社「TEAM KARASAWA」始動「感動と喜びが溢れますように」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の山口智子が11月8日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】60代俳優夫婦「似合いすぎ」オープンカーに乗る2ショット
山口は新年の挨拶とともに「『TEAM KARASAWA』、活動を開始いたします。地球に笑いと幸せが広がるエンターテイメントを目指します。みなさまの新たな年に、感動と喜びが溢れますように」とつづり、本格的な活動開始と公式サイトの開設を報告した。
2人はNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年〜1989年）で共演し交際に発展。1995年12月に結婚を発表。2025年10月2日に、研音を2025年年内で退所することを発表していた。（modelpress編集部）
