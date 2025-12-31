鈴木福、4きょうだいで「カリスマックス」ダンス披露「完コピ素晴らしい」「本気度すごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が1月1日までに、自身のInstagramを更新。4きょうだいでのダンス動画を公開した。
【写真】子役出身俳優「本気度すごい」4きょうだいで“カリスマックス”完コピ
夢は「みんなで『カリスマックス』踊りました！」と俳優で兄の福、子役で弟の楽（たの）、子役で妹の誉（ほま）の4人でSnow Manの楽曲「カリスマックス」のダンスを踊る動画を公開。4人全員がサングラスをかけ、福はスーツにネクタイを着用しており、「1人ガチすぎる笑笑笑」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「みんなダンス上手い」「完コピ素晴らしい」「福くんの本気度すごい」「Snow Manと踊ってほしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木夢、4きょうだいで「カリスマックス」ダンス披露
◆鈴木福きょうだいの「カリスマックス」ダンスに反響
