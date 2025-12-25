勝負のメジャー1年目が幕を開ける。ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックス入りした村上宗隆内野手（25）は、総額3400万ドル（決定時約53億3800万円）で2年契約を結んだ。移籍1年目では異例のWBC出場も表明。開幕前に侍ジャパンの2大会連続世界一に貢献し、通算246本塁打のスラッガーとしてメジャーの剛腕たちに立ち向かう。

3年前の世界最速弾が、目標のメジャーの舞台に導いてくれた。23年3月21日、米国とのWBC決勝。2回先頭で、同点ソロをローンデポ・パークの右中間のアッパーデッキにぶち込んだ。打球速度115・1マイル（約185キロ）の大会最速弾。「村上宗隆」の名前を世界にとどろかせた一撃だった。

満を持して今オフ、ポスティングシステムで大リーグ移籍。12月22日にホワイトソックス入りが発表された。当初予想された8年などの長期契約ではなく2年契約。「短くても長くても、しっかり野球と向き合い成長することを目標に来ようと思っていた。やり抜く自信はある」と2年で結果を残し、大型契約を結ぶことができる存在になる覚悟がある。

契約に込めた熱い思いの一つがWBCだった。「僕の中で出ることは決まっているというか、出たいと思っている。そこは揺るぎない。WBC前提で考えていた」と入団交渉では出場への希望をはっきり伝えた。移籍1年目。新しい環境への適応には不安要素となるが、迷いはなかった。1月中旬ごろを予定する、メンバー発表で正式に出場が決まれば、カブス・鈴木、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本らと侍ジャパンでは初の“メジャーリーガークリーンアップ”結成の可能性もある。

3年前はメキシコとの準決勝での逆転サヨナラ打、そして決勝での一発で侍に貢献したが悔しさも残った。初戦から4番を託されたが、不振で準々決勝から5番に降格。「終わってみたらうれしい気持ちも悔しい気持ちもある」と振り返っていた。2月のスプリングトレーニングでは、ホ軍のキャンプ施設と同じ敷地でドジャース・大谷も調整。まずは侍で共闘し、同じステージでの戦いが始まる。「説明するより結果で残していきたい」と村上。世界一で弾みをつけ、メジャーの舞台で力を証明する。

≪1年目最多弾期待≫村上には、日本選手の大リーグ1年目最多本塁打更新に期待がかかる。過去最多は18年エンゼルス・大谷（現ドジャース）の22本塁打、次いで城島健司（マリナーズ）の18本、松井秀喜（ヤンキース）の16本。村上は22年にNPB日本選手シーズン最多の56本塁打。日本でシーズン50発以上を記録しての大リーグ移籍は、巨人で02年に50本塁打した松井以来。MLB日本選手シーズン最多は25年大谷の55本塁打。20本塁打以上は過去、大谷、松井、鈴木誠也（カブス）の3人のみ。

≪MLB挑戦・岡本の出場も≫侍ジャパンは昨年12月26日にドジャース・大谷、エンゼルス・菊池らの代表8選手を先行発表。残る22人の発表について井端監督は「（メジャー組が）決まれば一気に決まってくるのかなと。1月中旬くらいには」としている。ドジャース・山本、カブス・今永、メッツ・千賀、オリオールズからFAの菅野らが最終候補入り。野手ではホワイトソックス・村上の他、カブス・鈴木、レッドソックス・吉田、さらに村上と同じくメジャー1年目となる見込みの岡本の出場が期待されている。