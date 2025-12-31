X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が31日放送の朝日系「ザワつく！大晦日2025」に出演。食べすぎて嫌になってしまった高級食べ物を明かした。

YOSHIKIは「究極のどっちなの？選手権」のコーナーに出演。YOSHIKIが今、食べたいと思っているものを当てるもので、2つ目に出ていたのが「てっちり」。

YOSHIKIは「結構僕、健康食が好きなんですね。ふぐが凄く健康にいいと以前聞いて。日本に来ている時は、毎日食べていたんです。で、一時期嫌になっちゃいまして」と語ったもの。

長嶋一茂が「ふぐが嫌になる人なんているんですね」と驚くと「2カ月とかいる時があって、毎日食べたんです。あと、考えるのが面倒くさくて、昨日と同じ、昨日と同じっていうのが続いて、ふぐが何十日間も続いてしまった」と笑った。

どこで食べることが多いのか？と聞かれると「家に運んできてもらって食べることが多い」と、自宅で食べることが多いと説明した。

また、キャビアに関しても「11月にサウジアラビアでコンサートがあって、キャビア食べ放題のエアラインだった。往復買ったんですけど、もう食べたくなっちゃいました。とりあえず、次から次へと出てくる。“お代わり、いかがですか？”って聞かれて。嫌いじゃないですけど、後半になってくると、もういいですって」と語った。

だが、この日食べたいと思ったのは「キャビアどら焼き」。「キャビアとバターとどら焼きの組み合わせは食べたことがない」と理由を明かし、試食すると「おいしい。あまり味わったことがない」と感想を口にした。