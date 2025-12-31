高木由梨奈、夫・岸田タツヤとの挙式ショット公開「ドレス姿が美しすぎる」「絵になる夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が、1月1日までに自身のInstagramを更新。結婚式の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳美人アナ「背中が綺麗」バック開きドレスで俳優夫と寄り添う
高木は「結婚式、無事に終わりました」とつづり、夫で俳優の岸田タツヤとの結婚式の写真を複数枚投稿。岸田との複数の2ショット写真のほか、袖部分にレースをあしらった上品なウエディングドレス姿のソロショット、披露宴でのお色直しのドレスショットなどを公開している。
この投稿に「ドレス姿が美しすぎる」「背中が綺麗」「綺麗すぎる花嫁」「素敵すぎてため息」「上品な姿」「絵になる夫婦」「おめでとうございます」「お幸せに」などとコメントが集まっている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆高木由梨奈、挙式ショットを披露
◆高木由梨奈の投稿に反響
