¡Ö¤¤¤¤¤â¤ó¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¿·À®¿Í¤È¤Ê¤ëJuice=Juice±óÆ£ºÌ²ÃÎ¤¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÂç¶½Ê³¡Ö¤ªÏÃÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¤¢¡¼¤¿¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Juice=Juice¤Î±óÆ£ºÌ²ÃÎ¤¤¬º£Ç¯4·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢12·î25Æü¤Ë¥¢¥á¥Ö¥í¤Çà¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥µ¥ó¥¿¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Îá¤ò¾Ò²ð¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ëÉôÊ¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥»¥í¥Ï¥ó¥Æ¡¼¥×¤Ç»ß¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯»È¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È½¤Íý¤·¤Æ¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¿·¤·¤¤¤ÎÍß¤·¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏApple¼Ò¤Î¡ÖAirPods¡×¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤Î·Á¤ò¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇ¿·¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ê¥¸¥§¥¤¥É¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ë¡×¤ä¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥¤¥à¡Öguigui¡×¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ£¤é¤ì¡¢3ÂæÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¡¢Äï¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ÖÆü¾ï¤Ê¤É¡¢Æø¤ä¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡±óÆ£¤Îà½¼¼Â¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥ÕáÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãSNS¾å¤Ç¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦¤¤¤¤¤â¤óÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢
¡¦¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤â¤Þ¤À»Ò¤É¤â¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¡¤ªÀ¤ÏÃ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª
¡¦¤ªÏÃÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦
¡¦¤¢¡¼¤¿¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡¡º£Ç¯¤Ï¿·À®¿Í¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÈà½÷¡£Âç¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë±óÆ£ºÌ²ÃÎ¤¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£