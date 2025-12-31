FANTASTICS八木勇征、圧巻の肉体美披露に絶賛の嵐「腹筋バキバキで二度見した」「彫刻みたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】FANTASTICSの八木勇征が1月1日までに、自身のInstagramを更新。肉体美が際立つ自撮り写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】LDH所属“国宝級イケメン”「神々しい」上裸でバキバキ筋肉披露
八木は「昨日で恐らく2025gym納めでした」とつづり、上裸の自撮りショットを公開。美しく割れたシックスパックの腹筋や、たくましく引き締まった大胸筋を披露した。
この投稿にファンからは「腹筋バキバキで二度見した」「ザ・肉体美」「仕上がってる」「かっこよすぎ」「日々のストイックさが伝わってくる」「彫刻みたい」「神々しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆八木勇征、圧巻の肉体美で「2025年ジム納め」報告
