SixTONES、2026年の新リーダー決定 1月2日に緊急生配信も実施
【モデルプレス＝2026/01/01】SixTONESが、2025年12月31日から2026年1月1日にかけYouTube生配信「超大型生配信2025→26」を実施。2026年の新リーダーが決定した。
【写真】SixTONES2026年の新リーダー
SixTONESのリーダーは毎年交代制で、元旦にジャンケンして決定する。2020年は高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、2021年は松村北斗、2022年は高地、2023年は森本慎太郎、2024年はジェシー、2025年は森本が務めた。
2025年に引き続き、今回も生配信でリーダー決めじゃんけんを披露。32万人が見守る中、6人でじゃんけんに挑み、今年のリーダーは京本大我に決定した。京本は「みんなを驚かせる年にしたい」「良い意味で期待を裏切りたい」と意気込んだ。
なお、1月2日21時頃に緊急生配信を行うことも発表された。
6周年キックオフとし、SixTONESによる“ほぼ12時間生配信 ”。2025年12月31日14時頃よりスタートし、「COUNTDOWN JAPAN 25／26」「紅白歌合戦」、さらには「COUNTDOWN CONCERT」まで余すとこなくYouTubeで生配信する。（modelpress編集部）
◆SixTONES、2026年のリーダーは？
◆SixTONES「超大型生配信2025→26」
