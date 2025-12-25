活動復帰の小島瑠璃子「過酷な一年」2025年を回顧 YouTube始動も予告「準備しています」
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの小島瑠璃子が2026年1月1日、自身のInstagramを更新。2025年を振り返るとともに、今後YouTubeチャンネルを始動することを伝えた。
最後には「追記」とし、「もうすぐYouTube始めます」と報告。「プライベートや仕事の現場を撮り溜めたり、皆さんとコミュニケーションが取れるような企画を考えたりして準備していますので、またお知らせします」と結んでいる。
【写真】小島瑠璃子、新年初投稿に添えた息子とのプライベート2ショット
◆小島瑠璃子、2025年を回顧 今後についても報告
小島は息子との2ショットなど思い出の写真を複数枚添え、「2025年、人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただきました。ありがとう、ありがとうございますって沢山言った年でした。過酷な一年だったけれど、ひとの温かさに触れたり絆を深く感じることが多かった年でもありました」と1年間を回顧。「私だけじゃなくて皆んな色々あって、そんな中で今日生きていて、明日も何とか生きていく。たまにご褒美みたいな瞬間がくるから。それまでは落ち込みすぎず、周りに感謝をして、ただ自分のすることを黙々とすると思っています」と心境をつづり、「大丈夫！！2026年はみんなにとっていい年になります！！！ビシビシとそんな気配がしています 夜明けだー 飛躍だー あなたが主人公 一緒にいい年にしましょう」と呼びかけた。
◆小島瑠璃子、2025年10月に復帰
小島は2025年10月12日、自身のInstagramにて「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。同年11月には、復帰後初となる公の場にて、今後の仕事について「もし、一緒にお仕事をしたいって言ってくださる方がいたら、前みたいにバラエティ番組だったりとか」「あとは文字を書く仕事もやってみたいなと思っていまして。連載…コラムみたいな」と活動への意欲を見せていた。（modelpress編集部）
