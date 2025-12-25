萩原利久、金髪イメチェンにファン騒然「一瞬誰かと思った」「ビジュ最強」八木勇征もコメント
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優の萩原利久が12月31日までに、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳イケメン俳優「別人級で衝撃」金髪に大胆イメチェン
萩原は「あと1日ありますが2025年ありがとうございました。楽しい1年でした。たくさんの出会いに感謝。また来年もよろしくお願いしますー」と綴り、自撮りショットを公開。これまでの黒髪から、鮮やかな金髪に一新された新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「新鮮すぎる」「一瞬誰かと思った」「別人級で衝撃」「クールな感じで素敵」「ビジュ最高」「似合ってる」「来年の活躍がさらに楽しみ」といった絶賛のコメントが。また、ドラマ・映画「美しい彼」シリーズ（MBSほか）で共演し、親交のあるFANTASTIC八木勇征も「金髪！？やばいね 新鮮すぎる」とコメントしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳イケメン俳優「別人級で衝撃」金髪に大胆イメチェン
◆萩原利久、金髪姿にイメージチェンジ
萩原は「あと1日ありますが2025年ありがとうございました。楽しい1年でした。たくさんの出会いに感謝。また来年もよろしくお願いしますー」と綴り、自撮りショットを公開。これまでの黒髪から、鮮やかな金髪に一新された新しいヘアスタイルを披露している。
◆萩原利久に八木勇征が反応
この投稿に、ファンからは「新鮮すぎる」「一瞬誰かと思った」「別人級で衝撃」「クールな感じで素敵」「ビジュ最高」「似合ってる」「来年の活躍がさらに楽しみ」といった絶賛のコメントが。また、ドラマ・映画「美しい彼」シリーズ（MBSほか）で共演し、親交のあるFANTASTIC八木勇征も「金髪！？やばいね 新鮮すぎる」とコメントしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】