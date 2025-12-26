M!LK、NHKからTBSへ 異例の移動中継＆歌唱姿に反響「年始からハード」「バラエティ適正ありすぎる」【「CDTV」2025→2026年越しSP】
【モデルプレス＝2026/01/01】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（12月31日23時45分〜）に出演。異例の移動中継に反響が寄せられている。
【写真】M!LKメンバー、人気芸人らと張り合う姿
直前まで『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に出演していたM!LK。『CDTV』では、メンバーカラーのジャージ姿で、NHKからスタジオに間に合わせるために路上を走るM!LKの姿が生中継された。佐野勇斗は「僕達、今走って赤坂向かっています！」と、冠バラエティ番組『限界突破！やってM!LK』（TBS）の企画で、スタジオのあるTBSへ自力で向かっている現状を報告した。
中継を見守っていた番組MCの兼近大樹（EXIT）から「（スタジオ到着が）間に合わないと、歌の順番とか色々あって、飛んじゃう可能性あるからね！」と警告が飛ぶと、メンバーは一斉に「え〜〜！」と絶叫。危機感を募らせたのか、さらにスピードを上げて加速する事態となった。
再び中継が繋がると、先ほどよりも明らかに疲労困憊の表情を浮かべるメンバーの姿が。そんな中、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は、同じく『紅白』に出場したMrs. GREEN APPLEが車で移動していることを受け、「ミセスさん！僕ら走っているんですよ！間に合わないかもしれない！」と猛アピール。スタジオは笑いに包まれていた。
その後、スタジオに到着したメンバーは、休む間もなく最新曲「好きすぎて滅！」を披露。曲中に佐野が「俺らなんで走ったの？」と疑問を呈したり、吉田が「まじ疲れた〜」と吐露したりと、忙しない1曲となった。
ファンからは「年始からハード」「バラエティ適正ありすぎる」「吉田さんお疲れ様」「初笑いありがとう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバー、人気芸人らと張り合う姿
◆M!LK、異例の移動中継
直前まで『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に出演していたM!LK。『CDTV』では、メンバーカラーのジャージ姿で、NHKからスタジオに間に合わせるために路上を走るM!LKの姿が生中継された。佐野勇斗は「僕達、今走って赤坂向かっています！」と、冠バラエティ番組『限界突破！やってM!LK』（TBS）の企画で、スタジオのあるTBSへ自力で向かっている現状を報告した。
再び中継が繋がると、先ほどよりも明らかに疲労困憊の表情を浮かべるメンバーの姿が。そんな中、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）は、同じく『紅白』に出場したMrs. GREEN APPLEが車で移動していることを受け、「ミセスさん！僕ら走っているんですよ！間に合わないかもしれない！」と猛アピール。スタジオは笑いに包まれていた。
その後、スタジオに到着したメンバーは、休む間もなく最新曲「好きすぎて滅！」を披露。曲中に佐野が「俺らなんで走ったの？」と疑問を呈したり、吉田が「まじ疲れた〜」と吐露したりと、忙しない1曲となった。
◆M!LKの“限界突破”姿に反響
ファンからは「年始からハード」「バラエティ適正ありすぎる」「吉田さんお疲れ様」「初笑いありがとう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】