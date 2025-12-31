NY株式31日（NY時間11:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　48198.16（-168.90　-0.35%）
ナスダック　　　23337.94（-81.14　-0.35%）
CME日経平均先物　50525（大証終比：+125　+0.25%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9931.38（-9.33　-0.09%）
独ＤＡＸ　　休み
仏CAC40　 8149.50（-18.65　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.455（+0.006）
10年債　 　4.134（+0.012）
30年債　 　4.814（+0.007）
期待インフレ率　 　2.244（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.855（+0.026）
英　国　　4.479（-0.019）
カナダ　　3.425（+0.013）
豪　州　　4.741（-0.005）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.83（-0.12　-0.21%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4348.60（-37.70　-0.86%）

ビットコイン（ドル）
87791.38（-393.66　-0.45%）
（円建・参考値）
1375万6909円（-61687　-0.45%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ