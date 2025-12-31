ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１６８ドル安 本日の欧州株は短縮取引で終了
NY株式31日（NY時間11:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 48198.16（-168.90 -0.35%）
ナスダック 23337.94（-81.14 -0.35%）
CME日経平均先物 50525（大証終比：+125 +0.25%）
欧州株式31日終値
英FT100 9931.38（-9.33 -0.09%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8149.50（-18.65 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.455（+0.006）
10年債 4.134（+0.012）
30年債 4.814（+0.007）
期待インフレ率 2.244（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.855（+0.026）
英 国 4.479（-0.019）
カナダ 3.425（+0.013）
豪 州 4.741（-0.005）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.83（-0.12 -0.21%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4348.60（-37.70 -0.86%）
ビットコイン（ドル）
87791.38（-393.66 -0.45%）
（円建・参考値）
1375万6909円（-61687 -0.45%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
