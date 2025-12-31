（NY時間11:19）（日本時間01:19）

テスラ＜TSLA＞ 453.94（-0.50 -0.11%）



映画「世紀の空売り」（原題：ザ・ビッグ・ショート）で取り上げられた著名投資家のバーリ氏が、「ばかげた過大評価」と評したテスラ＜TSLA＞について、空売りしているとの見方を否定した。ブルームバーグが伝えた。バーリ氏は、テスラの下落に賭けるのかと質問したＸのユーザーに対し、「私は空売りしていない」と答えた。



同氏は、２００８年の金融危機に先立ち、米国の住宅市場崩壊を予測したことで一躍有名になった。テスラは、マスクＣＥＯの政治的な行動を背景に、同社経営への関与低下を懸念する見方が広がり４月に急落。その後は回復基調を強め、直近は最高値付近で推移している。



テスラは２９日にアナリストの納車台数予測を集計して掲載するという、異例の措置を講じた。バーリ氏のコメントはこの直後に出された。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

