ポケモン30周年！動画公開 2月27日に初代『赤・緑』発売「今年は最高の1年になる予感！お楽しみに！」
人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの1作目『ポケットモンスター 赤・緑』が、今年で発売から30年を迎える。公式Xでは「2026年2月27日（金）にポケモンは30周年を迎えるよ。今年は最高の1年になる予感！」と伝えた。
【動画】初代デザインのピカチュウ！公開された『ポケモン』30周年映像
ともに投稿された動画では、初代デザインのピカチュウが登場しており、ぴょこぴょこと動きながらモンスターボールに吸い込まれていく様子が描かれている。
この報告にネット上では「2月27日、何か発表されるやつだ！」「え、もう30年なの？」「ちょっと待って！赤緑30周年と聞いて、老化を実感している」「完全新作だろ！」などと反応。Xでは「＃ポケモン30周年」のワードがトレンド入りしている。
