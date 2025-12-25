女子プロレス「マリーゴールド」が初開催した大みそかのカウントダウンイベント（新宿フェイス）は、大盛況に終わった。

２０２５年午後９時２０分から開始した同イベントでは新人王決定１ＤＡＹトーナメント、全選手が出場した「マリーゴールド・ランブル」、そして２５年の１年間を振り返るＶＴＲが流れ選手の活躍を表彰する「マリーゴールド大賞」が行われた。

ＭＶＰはワールド王者の青野未来が受賞。２５年１月には桜井麻衣に敗れてユナイテッド・ナショナル王座から陥落したが、５月の代々木大会で高橋奈七永の引退試合の相手を務め、見事勝利を収めた。９月にはシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を初制覇すると、１０月の両国大会で林下詩美を撃破して同王座を獲得。マリーゴールドマットをけん引した。

トロフィーを受け取った青野は「マリーゴールドに来られてよかった。素敵な選手がいっぱいいる中で、この賞をいただけてうれしいです。でも、マリーゴールドはまだまだ上に行けると思っているし、上にいかないといけない。私のマリーゴールド愛でもっともっと引っ張っていけるように頑張るので、よろしくお願いします！」と喜びを爆発させた。

また、２５年１０月２６日の両国大会で行われたイヨ・スカイとの一戦でベストマッチ賞を獲得した岩谷麻優は「本当に皆さんのおかげです！ ５月に入団してからマリーゴールドの選手になったので途中参加みたいな感じだったんですけれども、来年は１年間マリーゴールドにいるので！ マリーゴールドの顔として活躍していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。イヨさん、ありがとう！」と絶叫した。

その後、餅つきが行われ、選手それぞれが抱負を発表。観客と共にカウントダウンで２６年を迎えると、最後は「シャイン、フォーエバー！ マリーゴールド」と合唱し、大会を締めた。

マリーゴールド大賞は以下の通り

【殊勲賞】ビクトリア弓月

【敢闘賞】林下詩美

【技能賞】桜井麻衣

【ＳＨＩＮＥ賞】山岡聖怜（未来に輝く人へ贈られる賞）

【ベストタッグ賞】松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ

【ベストマッチ賞】岩谷麻優 vs イヨ・スカイ（１０月２６日、両国国技館）