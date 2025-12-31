SixTONES、2026年リーダーが決定 恒例“じゃんけん”で【歴代リーダー一覧あり】
6人組グループ・SixTONESが12月31日から2026年1月1日にかけて、自身のYouTubeチャンネルで生配信「超大型生配信2025→26」を実施。“今年（2026年）のリーダー”が決定した。
【写真】2023→2024は…スカイツリーから生配信したSixTONES
SixTONESは毎年、その年のリーダーを“じゃんけん”によって決めている。理由については、2022年1月1日に更新されたグループのYouTubeチャンネルで田中樹が「年の初めにじゃんけんして勝ったヤツが1番、運がいい。そいつをリーダーにしたらSixTONESがいい方向に向かうんじゃないか？」と説明している。
12月31日には、生配信をしつつ、『COUNTDOWN JAPAN 25/26』『紅白歌合戦』『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』に出演したSixTONESは、年明け後に生配信に戻り、年越しそばを堪能。32万人の視聴者が見守る中、じゃんけんを実施し、京本大我が2026年のリーダーに決定した。京本がリーダーを務めるのは、今回が初めてとなる。
2020年は嵐・大野智の指名によって高地優吾（※高＝はしごだか）がリーダーを務めた。2021年以降はじゃんけんにより、松村北斗（21年）、高地優吾（22年）、森本慎太郎（23年）、ジェシー（24年）、森本（25年）が歴任している。
【歴代リーダー一覧】
2020年 高地優吾（※高＝はしごだか）
2021年 松村北斗
2022年 高地優吾（2年ぶり2度目）
2023年 森本慎太郎
2024年 ジェシー
2025年 森本慎太郎（2年ぶり2度目）
2026年 京本大我
