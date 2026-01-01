マイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』2026年6月12日公開決定

“キング・オブ・ポップ” マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』の日本公開日が、2026年6月12日に決定したことがわかった。お正月スペシャルビジュアルも届けられている。

音楽活動の枠を超えて活躍したマイケル・ジャクソンの生涯が描かれる待望の作品。ジャクソン5として並外れた才能が発見された瞬間から、クリエティブな野心を原動力に世界一のエンターテイナーを目指し、飽くなき追求を続けた先見的なアーティストになるまでの道のりを追う。マイケルの人生の舞台裏と、初期のソロ活動における象徴的なパフォーマンスの数々に焦点が当てられ、観客は最前列からマイケルのパフォーマンスを体感することになる。

世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けた受賞のグレアム・キングが製作を手掛け、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアが監督を担当。脚本は3度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガン。マイケル・ジャクソン役には、マイケルの実の甥でその遺伝子を継ぐ新星ジャファー・ジャクソンが抜擢されている。

2026年、数々の名曲とともに、世界を熱狂させた伝説が遂にスクリーンに。映画『Michael／マイケル』は2026年6月12日(金)より全国公開。