中川翔子、3ヶ月迎えた双子抱えた3ショット公開「ママ3ヶ月おめでとう」「お目々ぱっちりで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】歌手でタレントの中川翔子が12月30日、自身のInstagramを更新。3ヶ月を迎えた双子との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「ムチムチで尊い」3ヶ月迎えた息子と3ショット
中川は「9／30に生まれて ついに3か月！無事に生まれて健康に可愛く育ってくれてありがとう！」とつづり、双子を膝の上に乗せた3ショットを公開。デコレーションした写真に写る双子の服は「3か月記念日なのでおめかし！浜田翔子ちゃんが海外から注文して送ってくれたとっても可愛いお洋服（※原文ママ）」と明かしている。
この投稿に「2人の成長が楽しみ」「ママ3ヶ月おめでとう」「お目々ぱっちりで可愛い」「ムチムチで尊い」などとコメントが集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子3ヶ月を公開
◆中川翔子の投稿に反響
