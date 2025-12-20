¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¤Î³ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®²ò¶Ø¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·Æ»²È¤Î¤ªÀµ·î¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÍðÇÏ(À¼¡§»³¸ý¾¡Ê¿)¡¿¤é¤ó¤Þ(À¼¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß)¡¢¤¢¤«¤Í(À¼¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò)¡¢¤Ê¤Ó¤­(À¼¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß)¡¢¤«¤¹¤ß(À¼¡§°æ¾å´îµ×»Ò)¤Ë¤è¤ë¡¢Å·Æ»²È¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ªÀµ·î¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



2025Ç¯12·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÄÌ»»24ÏÃ½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö2026Ç¯3·î¤Ë½ÅÂçÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏNetflix¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)0»þ¤«¤éDMM TV¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¡¢J:COM STREAM¡¢Lemino¡¢milplus¡¢Amazon Prime Video¡¢TELASA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¤Ê¤ª¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙBlu-ray¡õDVD BOX Vol.2¤Ï2026Ç¯10·î7Æü(¿å)È¯ÇäÍ½Äê¡£¥Ç¥£¥¹¥¯3ËçÁÈ¤ÇËÜÊÔÁ´12ÏÃ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·Æ»²È¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Î¸åÊÔ¤òÉÁ¤¯¡ÖÅ·Æ»²È¤Î½é·Ø¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Blu-ray¡õDVD BOX Vol.1¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

