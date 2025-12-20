¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·Æ»²È¤Î¤ªÀµ·î¡×¸ø³«
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¤Î³ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®²ò¶Ø¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ï¿¤ê²¼¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·Æ»²È¤Î¤ªÀµ·î¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·Æ»²È¤Î¤ªÀµ·î¡× ¡¿ "Ranma1/2" Season 2 Special Voice Drama - YouTube
¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÍðÇÏ(À¼¡§»³¸ý¾¡Ê¿)¡¿¤é¤ó¤Þ(À¼¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß)¡¢¤¢¤«¤Í(À¼¡§Æüüâ¤Î¤ê»Ò)¡¢¤Ê¤Ó¤(À¼¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß)¡¢¤«¤¹¤ß(À¼¡§°æ¾å´îµ×»Ò)¤Ë¤è¤ë¡¢Å·Æ»²È¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ªÀµ·î¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÄÌ»»24ÏÃ½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö2026Ç¯3·î¤Ë½ÅÂçÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⠀/¡¿
📢 ¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
⠀\¡À
Âè2´üºÇ½ªÏÃ¡¦Âè24ÏÃ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¥à¡¼¥¹¡×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©👀✨
´¶ÁÛ¤Ï¤¼¤Ò #¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á ¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª💬
¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡©
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡¢2026Ç¯3·î¤Ë½ÅÂçÈ¯É½¡ª
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª#ranma pic.twitter.com/LiXpgUfdtW— ¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¡ÚÂè2´ü¤Ï2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡ª¡Û (@ranma_pr) December 20, 2025
ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏNetflix¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)0»þ¤«¤éDMM TV¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¡¢J:COM STREAM¡¢Lemino¡¢milplus¡¢Amazon Prime Video¡¢TELASA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
🍥³ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÂè2´üÇÛ¿®¡ª🍥
2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×Âè2´ü¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã·èÄê¡ª
¿·¤¿¤Ë12¤Î¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢9¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤✨https://t.co/Fnw5Tcrylh#¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á #ranma¡Ä pic.twitter.com/vk35VBNp3j— ¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¡ÚÂè2´ü¤Ï2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡ª¡Û (@ranma_pr) December 20, 2025
¤Ê¤ª¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙBlu-ray¡õDVD BOX Vol.2¤Ï2026Ç¯10·î7Æü(¿å)È¯ÇäÍ½Äê¡£¥Ç¥£¥¹¥¯3ËçÁÈ¤ÇËÜÊÔÁ´12ÏÃ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·Æ»²È¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Î¸åÊÔ¤òÉÁ¤¯¡ÖÅ·Æ»²È¤Î½é·Ø¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Blu-ray¡õDVD BOX Vol.1¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Amazon.co.jp: ¤é¤ó¤Þ1/2 Blu-ray Disc BOX Vol.1(´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ) [Blu-ray] : »³¸ý¾¡Ê¿: DVD
©¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ