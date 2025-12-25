仮面ライダーアギト25周年。OPのイコン画の赤いアギトが真骨彫製法で商品化決定
【S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト】 2026年4月 発売予定 価格：14,000円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」の商品化を2026年1月1日に発表した。
本商品は2001年に放送された平成仮面ライダーシリーズ第2作「仮面ライダーアギト」の25周年を記念した展覧会「真アギト展」の開催を記念したものとなっており、同イベントの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」付き入場券での商品化となっている。
2026年1月1日より先行抽選受付が開始され、価格は14,000円。
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」は「仮面ライダーアギト」のオープニングに登場するイコン画に描かれている“赤いアギト”をイメージしてS.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズで立体化している。
劇中の「仮面ライダーアギト グランドフォーム」を連想させるシルエットに赤いカラーリングとなっており、クロスホーンの展開も表現されている。
【「真アギト展」超特報】
2026年、『#仮面ライダーアギト』25周年を記念し「#真アギト展」開催決定！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) December 31, 2025
📌https://t.co/vSmPF4XL05
グッズ付きチケットとして「S.H.Figuarts（真骨彫製法） イコン画の赤いアギト」が商品化決定、1月1日より先行抽選受付開始！
▽フィギュア詳細https://t.co/Qc1VOHEhpX#アギト25周年 #t_shf pic.twitter.com/JSrBYQCDJA
(C)石森プロ・東映