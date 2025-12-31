小島瑠璃子、“激動の1年”振り返る「人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただきました」 「もうすぐYouTube始めます」と予告も
タレントの小島瑠璃子（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。“激動の1年”を振り返った。
【写真】活動再開の小島瑠璃子、出産後すらりとした金髪水着ボディ
小島は「2025年、人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただきました」と書き出し、「ありがとう、ありがとうございますって沢山言った年でした。過酷な一年だったけれど、ひとの温かさに触れたり絆を深く感じることが多かった年でもありました」と回顧。
「私だけじゃなくて皆んな色々あって、そんな中で今日生きていて、明日も何とか生きていく。たまにご褒美みたいな瞬間がくるから。それまでは落ち込みすぎず、周りに感謝をして、ただ自分のすることを黙々とする（人の絵文字）と思っています」とし、「大丈夫！！2026年はみんなにとっていい年になります！！！ビシビシとそんな気配がしています夜明けだー 飛躍だー あなたが主人公 一緒にいい年にしましょう」と呼びかけた。
続けて「追記」として、「もうすぐYouTube始めます」と予告。「プライベートや仕事の現場を撮り溜めたり、皆さんとコミュニケーションが取れるような企画を考えたりして準備していますので、またお知らせします」と伝えた。
