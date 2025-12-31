タレントの小島瑠璃子（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつと共に、今年からYouTubeチャンネルを開設することを報告した。

小島は「2025年、人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただきました」と昨年を振り返り「ありがとう、ありがとうございますって沢山言った年でした。過酷な一年だったけれど、ひとの温かさに触れたり絆を深く感じることが多かった年でもありました」とつづった。

また「私だけじゃなくて皆んな色々あって、そんな中で今日生きていて、明日も何とか生きていく。たまにご褒美みたいな瞬間がくるから。それまでは落ち込みすぎず、周りに感謝をして、ただ自分のすることを黙々とすると思っています」と記した。

今年については「大丈夫！！2026年はみんなにとっていい年になります！！！」とし「ビシビシとそんな気配がしています」と感じているとした。「夜明けだー飛躍だーあなたが主人公」と勢いよく書き記し「一緒にいい年にしましょう」と呼び掛けた。

そして「追記」とし「もうすぐYouTube始めます」とYouTubeチャンネルを開設することを宣言。「プライベートや仕事の現場を撮り溜めたり、皆さんとコミュニケーションが取れるような企画を考えたりして準備していますので、またお知らせします」と伝えた。