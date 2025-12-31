＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか

今年をもってコールドスリープ（活動休止）を発表しているPerfumeは、休止前最後のステージで「ポリリズム」と「巡ループ」をパフォーマンスした。

放送後、Perfumeの公式インスタグラムは1枚の写真を公開。「2025.12.31 Perfume」とつづり、3人の写真には直筆のサインに加え「またね」のコメントと絵文字が数個が記されていた。

この投稿に対し「ずっと待ってます」「2026年も素晴らしい年でありますように」「いつまでも待ってます！！ 良い旅を！！」「また会える日まで、その日を万全に迎えられるように私も毎日頑張って生きていくよ！！大好き！！」などと書き込まれていた。

結成25周年を迎え、今年9月、今年末での活動休止を発表。かしゆか（37）は歌唱前「この先もPerfumeを楽しむために、今だからできることをしようと、チームみんなでこの選択をした」とコールドスリープを決断した理由を語り、のっち（37）は「25年間支えてくださった皆さまには感謝しかありません。みんあで一緒に作り上げたいくつもの景色は私たちの宝物です。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

歌唱前に、あ〜ちゃん（36）は「3人でいれば一生Perfumeでいられるよね。それぞれがパワーアップしてカムバックします」と満面の笑みで呼びかけた。

「巡ループ」を歌い終えると、白い光の粒とともに姿を消し、笑顔でコールドスリープに入った。