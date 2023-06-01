¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡ÛÌøÀ¸ÂÙÆó¡¡Í½Áª£¶Àï£¶¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö²¼´Ø»ÔµÄ²ñµÄÄ¹ÇÕÁèÃ¥¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤ªÀµ·îÆÃÁª¡×¤Ï£³£±Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÀ¸ÂÙÆó¡Ê£´£±¡á»³¸ý¡Ë¤¬°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ£¸£Ò¡£¸ÇÄê¤Î¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤ÈÂ¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º°µ¾¡¡£Í½Áª£¶Àï¤òÁ´¾¡¤ÇÆ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ£´£¹¹æµ¡¤ÏÁ°²ó¤Î½à£Öµ¡¡£¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²¿¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÄ´À°¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ïà¿É¸ýá¤À¤¬¡¢Æ°¤¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£´·î¤«¤éÁ°²ó£±£±·î¤Î£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡×¤Þ¤Ç£´ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤ÈÁêÀ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÅöÃÏ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÁ°²ó¤ÎÆ±¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¹ß¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬º£²ó¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò³Î¼Â¤Ë¸º¤é¤·¡¢£Ö¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£