【紅白】サプライズ演出でわかせた矢沢永吉「改めて、紅白に出て最高だったね！」
大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で、ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉が特別企画に登場し、サプライズ演出でわかせた。
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
序盤は“都内のある場所”と紹介された、ムーディーなバーで「真実」を歌唱していた矢沢だが、曲が終わると会場外の夜空におなじみのロゴがドローンで描かれ、矢沢がメイン会場にサプライズ登場。「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を歌唱し、大きなどよめきと歓声が上がった。最後は「紅白歌合戦、出させてくれてありがとうございます！」と語り、颯爽とステージをあとにした。
矢沢は、パフォーマンス後「改めて、紅白に出て最高だったね！」とコメント。SNS上でも「永ちゃんのサプライズが凄く良かった」「永ちゃんサイコーのサプライズだったー！」「去年のB'zといい今年の永ちゃんといい紅白のプロデューサーいい仕事してる」「鳥肌カッコよすぎ」など絶賛の声が相次いだ。
矢沢はこれまで第60回（2009年）、第63回（2012年）の紅白に出場しており、今回はそれ以来の出演となった。
さらに、2026年もツアーを開催することも明かされた。日程などの詳細情報は後日、決定次第発表となる。
