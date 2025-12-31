プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白みそのお雑煮」 「鯛とトマトのオーブン焼き」 「黒豆入りドーナツ」 の全3品。
新年を彩る食卓は濃厚な白みそのお雑煮で決まり！　デザートは黒豆を使ったドーナツを！

【主食】白みそのお雑煮
白みその量はお好みで。たっぷり入れるとより濃厚に！

調理時間：20分
カロリー：285Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

お餅  (丸)2~4個
里芋  2~4個
  塩  少々
大根  1~2cm
金時ニンジン  2~3cm
だし汁  500ml
白みそ  100~150g
かつお節  適量 粉からし  適量

【下準備】

里芋は皮をむいて塩を加えて軽くもみ、水洗いして塩を洗い流す。鍋に入れてひたひたの水を加えて中火にかけ、竹串がスッと刺さるくらい柔らかく下ゆでし、ザルに上げる。

大根は皮をむき、短冊切りにする。金時ニンジンは皮をむき、4〜6枚の輪切りにして型抜きする。粉からしは分量外のお湯で柔らかめに溶く。

【作り方】

1. 鍋にだし汁、大根、金時ニンジンを入れて中火にかけ、2〜3分煮る。

2. 里芋、丸餅を入れ、丸餅が柔らかくなったら、白みそを溶き入れる。お椀に盛り、かつお節、からしをのせる。

【主菜】鯛とトマトのオーブン焼き
ふっくらと焼けた鯛に素材の味を生かした野菜を添えて。

調理時間：20分
カロリー：261Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鯛  (切り身)2切れ
プチトマト  4~6個
レンコン  2~3cm
カボチャ  1/16個
レモン  1/4個
塩コショウ  少々
バター  10~15g
オリーブ油  適量 しょうゆ  適量

【下準備】

鯛に塩コショウをする。プチトマトはヘタを取る。レンコンは皮をむいて幅5mmの輪切りにし、水に放って水気を切る。

カボチャは食べやすい大きさの幅1cmに切る。レモンは半分に切る。オーブンを250℃に予熱する。

【作り方】

1. フライパンにバターを中火で熱し、鯛を両面焼き色が付くくらいまで焼く。

2. 天板にオーブンシートをしいてオリーブ油を薄くぬり、(1)の鯛と野菜を並べる。野菜に塩コショウを振り、フライパンに残ったバターもかける。

3. 250℃に予熱しておいたオーブンで10〜12分焼き色がつくまで焼く。器に盛り、しょうゆ、オリーブ油をかけ、レモンを添える。

【デザート】黒豆入りドーナツ
おせちで作った黒豆を使って♪　子どものおやつにもオススメ！

調理時間：20分
カロリー：全量1133Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（作りやすい量 1回分）

黒豆の甘煮  100g
＜生地＞
  ホットケーキミックス  150g
  塩  少々
  卵  1個
  豆乳  (成分無調整)大さじ3
  サラダ油  大さじ1
揚げ油  適量

【作り方】

1. 揚げ油を170℃に予熱し始める。＜生地＞を作る。ボウルに卵を溶きほぐして豆乳を加えて混ぜ、さらにホットケーキミックス、塩、サラダ油を加えて混ぜ合わせる。

2. 黒豆を加えて混ぜ、170℃の揚げ油にスプーン1杯分ずつ落とし入れ、おいしそうな揚げ色になるまで揚げる。油をきり、器に盛る。

