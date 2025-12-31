【今日の献立】2026年1月1日(木)「白みそのお雑煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白みそのお雑煮」 「鯛とトマトのオーブン焼き」 「黒豆入りドーナツ」 の全3品。
新年を彩る食卓は濃厚な白みそのお雑煮で決まり！ デザートは黒豆を使ったドーナツを！
新年を彩る食卓は濃厚な白みそのお雑煮で決まり！ デザートは黒豆を使ったドーナツを！
【主食】白みそのお雑煮
白みその量はお好みで。たっぷり入れるとより濃厚に！
調理時間：20分
カロリー：285Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）お餅 (丸)2~4個
里芋 2~4個
塩 少々
大根 1~2cm
金時ニンジン 2~3cm
だし汁 500ml
白みそ 100~150g
かつお節 適量 粉からし 適量
【下準備】里芋は皮をむいて塩を加えて軽くもみ、水洗いして塩を洗い流す。鍋に入れてひたひたの水を加えて中火にかけ、竹串がスッと刺さるくらい柔らかく下ゆでし、ザルに上げる。
大根は皮をむき、短冊切りにする。金時ニンジンは皮をむき、4〜6枚の輪切りにして型抜きする。粉からしは分量外のお湯で柔らかめに溶く。
【作り方】1. 鍋にだし汁、大根、金時ニンジンを入れて中火にかけ、2〜3分煮る。
2. 里芋、丸餅を入れ、丸餅が柔らかくなったら、白みそを溶き入れる。お椀に盛り、かつお節、からしをのせる。
【主菜】鯛とトマトのオーブン焼き
ふっくらと焼けた鯛に素材の味を生かした野菜を添えて。
調理時間：20分
カロリー：261Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鯛 (切り身)2切れ
プチトマト 4~6個
レンコン 2~3cm
カボチャ 1/16個
レモン 1/4個
塩コショウ 少々
バター 10~15g
オリーブ油 適量 しょうゆ 適量
【下準備】鯛に塩コショウをする。プチトマトはヘタを取る。レンコンは皮をむいて幅5mmの輪切りにし、水に放って水気を切る。
カボチャは食べやすい大きさの幅1cmに切る。レモンは半分に切る。オーブンを250℃に予熱する。
【作り方】1. フライパンにバターを中火で熱し、鯛を両面焼き色が付くくらいまで焼く。
2. 天板にオーブンシートをしいてオリーブ油を薄くぬり、(1)の鯛と野菜を並べる。野菜に塩コショウを振り、フライパンに残ったバターもかける。
3. 250℃に予熱しておいたオーブンで10〜12分焼き色がつくまで焼く。器に盛り、しょうゆ、オリーブ油をかけ、レモンを添える。
【デザート】黒豆入りドーナツ
おせちで作った黒豆を使って♪ 子どものおやつにもオススメ！
調理時間：20分
カロリー：全量1133Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（作りやすい量 1回分）黒豆の甘煮 100g
＜生地＞
ホットケーキミックス 150g
塩 少々
卵 1個
豆乳 (成分無調整)大さじ3
サラダ油 大さじ1
揚げ油 適量
【作り方】1. 揚げ油を170℃に予熱し始める。＜生地＞を作る。ボウルに卵を溶きほぐして豆乳を加えて混ぜ、さらにホットケーキミックス、塩、サラダ油を加えて混ぜ合わせる。
2. 黒豆を加えて混ぜ、170℃の揚げ油にスプーン1杯分ずつ落とし入れ、おいしそうな揚げ色になるまで揚げる。油をきり、器に盛る。
