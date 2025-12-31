お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が結婚の意思を固めたことが31日、分かった。お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒（29）。昨年8月に一部写真誌で交際が報じられていた。

端正なルックスで、お笑い界屈指の“モテ男”として知られる一方、女性好きな“クズ男”な一面も見せているリリーだが、写真誌記者の直撃取材を受けた際は、将来的な結婚への意欲を口にするなど誠実な姿勢を見せていた。

今川は2019年から25年3月まで岡山放送でアナウンサーとして勤務。その際、岡山県出身のリリーと同県でロケを行ったことがきっかけで交際に発展した。関係者によると、今川が上京後は同居しているという。

◇リリー 本名・清水将企（しみず・まさき）1984年（昭59）6月2日生まれ、岡山県和気町出身の41歳。NSC29期生で、2007年に盛山晋太郎とお笑いコンビ「見取り図」を結成。20年にM―1グランプリで3位。24年には上方漫才大賞で奨励賞を受賞。

◇今川 菜緒（いまがわ・なお）1996年（平8）12月28日生まれ、愛知県出身の29歳。19年に岡山放送に入社し、20年からバラエティー番組「金バク！」のメインMCを担当。昨年3月に退社。5月以降は「TBS NEWS」のキャスターを務めている。