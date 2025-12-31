元AKB48の柏木由紀（34）と、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が、早ければ年内の結婚を視野に入れ交際中であることが12月31日、分かった。

同い年カップルがゴールインに向けて近づいている。2人は24年9月に週刊誌報道で交際が発覚。昨年8月に行われた、すがちゃんのバースデー単独ライブ後の打ち上げに柏木が参加し、その後柏木の自宅に2人で向かう姿が写真付きで捉えられていた。当時週刊誌記者の直撃取材にすがちゃんは、柏木との交際に「僕側は結構『ラブ＆ゲッチュ』ですよ」と否定しなかった。

業界関係者の中でも2人の関係は良好だとささやかれてきた。交際歴は約1年半近く。交際報道後、初の公の場となったイベント登壇時には、報道陣から交際について質問が飛び、すがちゃんは「欲しがりさんだなぁ」とじらし、信子（33）が「ラブラブゲッチュ！」と“代弁”。1991年生まれの同学年同士だが、しっかり者の一面がある柏木がリードするような形で仲を深めてきた。

今年11月に放送されたテレビ番組で柏木は、家事が苦手で結婚に不向きと自虐したこともあった。一方で「グループにいると結婚とか出産とかのスタート地点にも立てない」と、女性特有のライフステージを考えたこともグループ卒業のきっかけになったと告白した。

AKB48に歴代最長となる17年間在籍し、グループの発展に尽力した国民的アイドルと、パリピ漫才で躍進中の人気芸人。永遠の愛をラブラブゲッチュでつかみたいところだ。

◆柏木由紀（かしわぎ・ゆき）1991年（平3）7月15日、鹿児島県生まれ。愛称「ゆきりん」。07年4月にAKB48の3期生として加入。14年2月からNMB48、15年8月からNGT48の兼任も経験し、24年4月にAKB48を卒業。シングル選抜は歴代最多の52回。現在はコスメブランド「upink」のプロデュースを務める。血液型B。

◆すがちゃん最高No.1（すがちゃんさいこうナンバーワン）1991年（平3）8月21日、山形県出身。2021年結成のお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のツッコミ担当。趣味はカードゲーム、テレビゲーム、モテ料理作り、お酒。